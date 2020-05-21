“تويتر” تبتكر ميزة تسمح للمستخدم التحكم بالتعليقات على تغريداته

2020/05/21 | 17:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت شركة “تويتر” ابتكار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم مسبقا.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الميزة تسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون تلقي ردودا من الجميع، أو من المستخدمين الذين يتابعونهم فقط، أو الأشخاص الذين يذكرونهم في تغريداتهم.وأضافت الصحيفة أن الميزة تبقي على […]

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