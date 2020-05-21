الجبوري : جهات سياسية تقف وراء محاولة عرقلة تأهيل محطات الكهرباء

2020/05/21 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادادعى عضو مجلس النواب السابق، مشعان الجبوري، اليوم الخميس، انه يعرف جهات تمنع اعادة تأهيل محطات الكهرباء في المناطق المحررة.وغرد الجبوري على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "اعرف ان هناك جهات تعمل لمنع اعادة تأهيل محطات الكهرباء في المناطق المحررة بدوافع طائفية وهي ذات الجهات التي نهبت المحطات والمصافي والمعامل".وأضاف "الاهم يجب المضي بالتعاقد مع شركة سيمنس فهي ممن شاركوا بانشاء محطة بيجي دون تقييدها بمنح عقود لاطراف اخرى للنقص الشديد بالكهرباء في مدننا".​اعرف ان هناك جهات تعمل لمنع اعادة تأهيل محطات الكهرباء في المناطق المحررة بدوافع طائفية وهي ذات الجهات التي نهبت المحطات والمصافي والمعاملوالاهم يجب المضي بالتعاقد مع شركة سيمنس فهي ممن شاركوا بانشاء محطة بيجي دون تقييدها بمنح عقود لاطراف اخرى للنقص الشديد بالكهرباء في مدننا— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 21, 2020​​​

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