التميمي : تمويل مستحقات المتعينين الجدد سيتم بعد اجازة عيد الفطر

2020/05/21 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت عضو اللجنة المالية النائب ،ماجدة التميمي ، اليوم الخميس ، بأنه سيتم تمويل رواتب المتعينين الجدد بعد عيد الفطر المبارك .وذكرت التميمي في بيان ، اطلعت عليه "كلكامش برس" ، انه "وبعد متابعاتها التفصيلية واليومية واتصالاتها بوزارة المالية بدائرتي الموازنة والتمويل ولغاية نهاية دوام اليوم الخميس ، قد تم أنجاز اجراءات اربع مديريات ارسلت كتبهم الى دائرة المحاسبة لتمويلهم شرط عدم تجاوز التمويل النسبة المحددة من موازنة عام 2019 لعدة وزارات منها التربية والثقافة والعدل والكهرباء"وكشفت التميمي "عن المخالفات والاخطاء الادارية التي رافقت موضوع التعيينات التي طفحت على السطح بعد عمليات التدقيق اذ تبين وجود تجاوزارت على حركة الملاك في بعض المديريات وعدم وجود قاعدة بيانات الكترونية وبيانات دقيقة عن اعداد المتقاعدين ودرجاتهم وعناوينهم الوظيفية ورواتبهم مما ولد حالة من الارباك والفوضى أثرت على تأخير صرف المستحقات نتيجة التاخر في انجاز الجداول التفصيلية المطلوبة من قبل وزارة المالية تمهيدا لصرف المستحقات، مما القى بضلاله على الحالة النفسية سواءا للمتعينين الجدد او للمتقاعدين"واوضحت" ان تشريع عدد من القوانين بعجالة وبدون دراستها بشكل جيد لتحديد انعكاساتها الاقتصادية والنفسية فضلا عن الامن المجتمعي زادت من حالة الارباك في ألاداء الحكومي".

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