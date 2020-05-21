تحذير من انهيار النظام الصحي في العراق خلال 10 ايام

2020/05/21 | 17:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مقرر الأزمة النيابية العراقية، النائب جواد الموسوي، الخميس الحظر المناطقي بـ"الأكذوبة"، فيما حذر من انهيار النظام الصحي خلال 10 أيام....

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