2020/05/21 | 17:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية: الآسايش والبيشمركة ستشرف على تنفيذ حظر التجوال في ايام العيد

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