الخارجية تعلن تسيير رحلة لإعادة 190 عراقياً من ألمانيا

2020/05/21 | 17:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تسيير رحلة استثنائية لإعادة 190 عراقياً من ألمانيا.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “قنصليّة العراق العامّة في فرانكفورت وبالتعاون مع سفارة العراق في برلين، تُسيِّر رحلة استثنائيّة لإعادة المواطنين العالقين، على متنها (190) مسافر بالتنسيق مع الخطوط الجوّية […]

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