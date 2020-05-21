اقليم كوردستان يعلن عطلة العيد

2020/05/21 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس تعطيل الدوام الرسمي لمدة خمسة ايام بمناسبة حلول عيد الفطر.

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