النزاهة توضح تفاصيل الحكم على قائمقام قضاء سامراء

2020/05/21 | 17:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [سامراء-اين]أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحق قائمقام قضاء سامراء، فيما بينت أن القرار جاء استنادًا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات.

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