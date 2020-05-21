مدرب ليفربول: النادي يستعد لفترة إعداد أقصر بين الموسمين

2020/05/21 | 17:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قال يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يستعد لفترة راحة أقصر بين المواسم بسبب الارتباك في الموسم الجاري الناجم عن وباء كورونا.

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