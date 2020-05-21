2020/05/21 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الخميس (21 ايار 2020)، بتسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة سجلت 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا هذا اليوم، ليصبح العدد التراكمي للمصابين بالفيروس في المحافظة 37 اصابة".

واضاف أن "الاصابات الـ9 الجديدة جاءت ملامسين من منطقة خان اللوالوة ارسلت فحوصاتهم إلى المختبر الصحي ببغداد وقد جاءت النتائج جميعها سالبة".

وفي وقت سابق، كشفت دائرة صحة ديالى، الخميس (21 ايار 2020)، عن نتائج الموقف الوبائي العام لفيروس كورونا في المحافظة، بعد وصول نتائج 11 حالة مشتبه في إصابتها.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "صحة ديالى استلمت قبل قليل نتائج 11 فحصاً لحالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من مختبرات العاصمة بغداد وكانت جميعها سلبية".

وكانت اولى حالات اصابة بفيروس كورونا في ديالى سجلت في اذار الماضي قبل ان ترتفع الاصابات فيما بعد.

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، الخميس (21 أيار 2020)، عن بشرى تخص رواتب المتعينين الجدد.

وقالت التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم تمويل رواتب المتعينين الجدد بعد عيد الفطر المبارك "، مبينة أنه

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل عبد الصاحب، الخميس (21 أيار 2020)، الجامعات كافة باستكمال إجراءات تحويل موظفي ومحاضري الاجر اليومي إلى عقود وزارية.

وذكر الموقع الخاص بالوزارة، أن "عبد الصاحب أكد بكتاب رسمي إل

بغداد اليوم-البصرة

وجه مدير الموارد المائية في محافظة البصرة، جمعة شياع، الخميس (21 ايار 2020)، تحذيراً إلى السلطات المعنية من انهيار سدة هور الحمار، وخطورتها على المناطق السكنية وشركات النفط الموجودة في المحافظة.





وتضمنت وثيقة صادرة عن شياع وت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديالى تسجل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ديالى تسجل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).