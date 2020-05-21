عضو بالمالية النيابية تعلن عن بشرى تخص رواتب المتعينين الجدد في 4 وزارات

2020/05/21 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، الخميس (21 أيار 2020)، عن بشرى تخص رواتب المتعينين الجدد.

وقالت التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم تمويل رواتب المتعينين الجدد بعد عيد الفطر المبارك "، مبينة أنه "بعد متابعاتها التفصيلية واليومية واتصالاتها بوزارة المالية بدائرتي الموازنة والتمويل ولغاية نهاية دوام اليوم الخميس المصادف 21 أيار 2020، قد تم أنجاز اجراءات اربع مديريات ارسلت كتبهم الى دائرة المحاسبة لتمويلهم شرط عدم تجاوز التمويل نسبة 12/1 من موازنة عام 2019 لعدة وزارات منها التربية والثقافة والعدل والكهرباء".

وكشفت التميمي بحسب البيان، "عن المخالفات والاخطاء الادارية التي رافقت موضوع التعيينات التي طفحت على السطح بعد عمليات التدقيق اذ تبين وجود تجاوزارت على حركة الملاك في بعض المديريات وعدم وجود قاعدة بيانات الكترونية وبيانات دقيقة عن اعداد المتقاعدين ودرجاتهم وعناوينهم الوظيفية ورواتبهم مما ولد حالة من الارباك والفوضى أثرت على تأخير صرف المستحقات نتيجة التاخر في انجاز الجداول التفصيلية المطلوبة من قبل وزارة المالية تمهيدا لصرف المستحقات، مما القى بضلاله على الحالة النفسية سواءا للمتعينين الجدد او للمتقاعدين".

وبينت ، أن "تشريع عدد من القوانين بعجالة وبدون دراستها بشكل جيد لتحديد انعكاساتها الاقتصادية والنفسية فضلا عن الامن المجتمعي زادت من حالة الارباك في ألاداء الحكومي".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الخميس (21 ايار 2020)، بتسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة سجلت 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا هذا الي

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل عبد الصاحب، الخميس (21 أيار 2020)، الجامعات كافة باستكمال إجراءات تحويل موظفي ومحاضري الاجر اليومي إلى عقود وزارية.

وذكر الموقع الخاص بالوزارة، أن "عبد الصاحب أكد بكتاب رسمي إل

بغداد اليوم-البصرة

وجه مدير الموارد المائية في محافظة البصرة، جمعة شياع، الخميس (21 ايار 2020)، تحذيراً إلى السلطات المعنية من انهيار سدة هور الحمار، وخطورتها على المناطق السكنية وشركات النفط الموجودة في المحافظة.





وتضمنت وثيقة صادرة عن شياع وت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالمالية النيابية تعلن عن بشرى تخص رواتب المتعينين الجدد في 4 وزارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالمالية النيابية تعلن عن بشرى تخص رواتب المتعينين الجدد في 4 وزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).