إيران تقرر فتح المزارات الدينية بعد عطلة العيد

2020/05/21 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن حكومته قررت إعادة فتح أبواب المزارات الدينية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، مع مراعاة كل البروتوكولات الطبية وإجراءات الوقاية من قبل الزوار.وقال روحاني خلال اجتماعه برؤساء لجان مقر مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا انخفض في معظم أنحاء البلاد […]

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