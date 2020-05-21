وزارة الصحة تعلن تخصيص سلات غذائية للمناطق المحجورة في بغداد

2020/05/21 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تخصيص سلات غذائية للعوائل في المناطق المحجورة من العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز” ، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي ، فقد خصصت الوزارة سلات غذائية للعوائل ضمن الحظر المناطقي”.واضافت ان “ذلك يأتي مساهمة من الوزارة في […]

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