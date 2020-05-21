عمليات بغداد: القينا القبض على من يقومون بالبناء على الاراضي الزراعية

2020/05/21 | 17:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن عدد فعالياتها الامنية في العاصمة.وقال بيان، أطلعت عليه “يس عراق”، “القت تشكيلاتنا القبض على ستة مخالفين في منطقة حي البساتين وهم يقومون بالبناء في الأراضي الزراعية”.واضاف البيان ان “المحتجزين الستة اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً وتسليمهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية”.وتابع بالقول، […]

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