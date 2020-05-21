نيويورك تايمز : ترامب تسبب بموت عشرات الاف الامريكان

2020/05/21 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت دراسة جديدة نشرتها وسائل إعلام امريكية أنه كان من الممكن إنقاذ آلاف الأرواح في الولايات المتحدة اثر جائحة كورونا لو لا سياسة ترامب .وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” كان من الممكن تجنب الغالبية العظمى من الوفيات بسبب الفايروس حوالي 54000 حالة وفاة في نيويورك […]

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