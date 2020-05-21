2020/05/21 | 17:31 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ترجمة … اكدت دراسة جديدة نشرتها وسائل إعلام امريكية أنه كان من الممكن إنقاذ آلاف الأرواح في الولايات المتحدة اثر جائحة كورونا لو لا سياسة ترامب .
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” كان من الممكن تجنب الغالبية العظمى من الوفيات بسبب الفايروس حوالي 54000 حالة وفاة في نيويورك […]
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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه ” كان من الممكن تجنب الغالبية العظمى من الوفيات بسبب الفايروس حوالي 54000 حالة وفاة في نيويورك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تايمز : ترامب تسبب بموت عشرات الاف الامريكان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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