تسجيل ٩ اصابات جديدة بفايروس كورونا في ديالى

2020/05/21 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في ديالى يوم الخميس تسجيل ٩ حالات اصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة ديالى ليزيد العدد التراكمي إلى ٣٧ مصابا منذ بدء ظهور الإصابة الأولى في ٣ آذار الماضي .

وقال مصدر صحي مسؤول لوكالة شفق نيوز، ان نتائج الفحص المختبري للحالات المشتبه بها للمُلامسين للحالة المؤكدة في بعقوبة والمرسلة الى مختبر الصحة العامة المركزي ببغداد أظهرتْ اصابة مؤكدة Positive لـ٩ من الملامسين له .

واكد ان المصابين خضعوا للحجر الصحي لاستكمال اجراءات الفحص والتعافي من الاصابة.

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