مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: الوضع الامني مستقروامن في مناطق شرقي الفلوجة

2020/05/21 | 17:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي، اليوم الخميس، بان الوضع الامني في مناطق شرقي مدينة الفلوجة امن ومستقر رغم مهاجمة مجموعة ارهابي لسيطرة امنية .وقال الحلبوسي في حديث لوكالة لـ” العهد نيوز”، ان ” الوضع الامني في عموم مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، امن ومستقر نافيا الانبار […]

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