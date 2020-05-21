صحة بابل: شفاء امرأة من فيروس كورونا

2020/05/21 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الصحة في محافظة بابل ،اليوم الخميس، اكتساب حالة شفاء تام لمصابة بفيروس كورونا المستجد.

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