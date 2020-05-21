ريبورتاج - العراق: فحوص طبية عشوائية في أحياء بغداد للكشف عن مصابين بفيروس كورونا

2020/05/21 | 17:55 - المصدر: فرانس 24

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للتمكن من الكشف المبكر عن إصابات جديدة بفيروس كورونا، تجري فرق طبية جوالة فحوصات عشوائية في أحياء العاصمة العراقية لا سيما التي سجلت إصابات سابقة.



ويجدر بالذكر أن معدل الإصابات بدأ بالارتفاع تدريجيا في مناطق محددة من بغداد والبصرة، ما يهدد بخروج أزمة الوباء عن السيطرة في العراق.



تقرير: إبراهيم صالح

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