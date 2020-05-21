2020/05/21 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

توجه وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الخميس، الى السعودية، لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ان "وزير المالية علي علاوي توجه الى المملكة العربية السعودية مبعوثاً من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار".

بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (21 أيار 2020)، احباط غزوة إرهابية بعد اعترافات القيادي في تنظيم داعش عبد القادر قرداش فيما كشف عن رغبة الحكومة التحرك نحو حلول صعبة لانقاذ الوضع المالي في العراق.

وقال المكتب الإ

بغداد اليوم - بغداد

خول 8 نواب عن محافظة البصرة، الخميس (21 أيار 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تسمية اي مرشح يراه مناسبا لحقيبة وزارة النفط.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن النواب الـ8 تتضمن تخويلهم للكاظمي وقد جاء فيها :"نحن ن

بغداد اليوم - النجف

أعلن مكتب مرجع ديني، الخميس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المكتب بالنجف.

وقال المكتب في بيان، إنه "بعد آخر إصابة بمرض كورونا التي اكتشفت لموظف في إحدى الدوائر الخدمية في النجف الأشرف، والذي للأسف منه انتق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير المالية يتوجه الى السعودية مبعوثاً من رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير المالية يتوجه الى السعودية مبعوثاً من رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).