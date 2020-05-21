الكاظمي يعلن احباط غزوة إرهابية بعد اعترافات لـ’’قرداش’’ ويؤكد التحرك لـ’’حلول صعبة’’ لانقاذ الوضع المالي

2020/05/21 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (21 أيار 2020)، احباط غزوة إرهابية بعد اعترافات القيادي في تنظيم داعش عبد القادر قرداش فيما كشف عن رغبة الحكومة التحرك نحو حلول صعبة لانقاذ الوضع المالي في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي ترأس اليوم الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وأكد أن "الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام، وهذه الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة ولديها أهداف واضحة ومحددة" .

ونقل البيان عن الكاظمي قوله "أن أهداف الحكومة الحالية في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلا في تأريخه ، وإيجاد حلول صعبة لاتنعكس على المواطنين، وكذلك مواجهة الوضع الأمني وتزايد نشاط داعش حيث أحبطنا (غزوة ) ارهابية كشفت عنها تصريحات القيادي(عبد الناصر قرداش) الذي القينا عليه القبض مؤخرا" .

وتابع أن "الهدف الآخر هو الوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة ، الى جانب التحدي الصحي وجائحة كورونا"، داعيا "المحافظين الى العمل المشترك لمواجهة التحديات وتركيز الجهود على قطاعي الكهرباء والمياه والاستثمارات المجدية".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أننا "مع منح الصلاحيات للمحافظات واستخدام الصلاحيات للمنافسة المشروعة في تقديم الخدمات للمحافظات التي عانت كثيرا جدا من الإهمال"، فيما دعا "بناء الثقة بين المتظاهرين والمحافظين والمسؤولين وإزالة أي توتر في سبيل تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين".

واشار البيان ان "الاجتماع بحث موازنة الدوائر البلدية والإيرادات المحلية والتعرفة الگمرگية، الى جانب الملف الأمني والصحي، وعرض السادة المحافظون واقع الخدمات والمنظومة الكهربائية واستعداداتهم لفصل الصيف، ومايتعلق بمجالات الصحة والزراعة والمياه والتربية والأبنية المدرسية".

بغداد اليوم- بغداد

توجه وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الخميس، الى السعودية، لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ان "وزير المالية علي علاوي توجه الى الم

بغداد اليوم - بغداد

خول 8 نواب عن محافظة البصرة، الخميس (21 أيار 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تسمية اي مرشح يراه مناسبا لحقيبة وزارة النفط.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن النواب الـ8 تتضمن تخويلهم للكاظمي وقد جاء فيها :"نحن ن

بغداد اليوم - النجف

أعلن مكتب مرجع ديني، الخميس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا في المكتب بالنجف.

وقال المكتب في بيان، إنه "بعد آخر إصابة بمرض كورونا التي اكتشفت لموظف في إحدى الدوائر الخدمية في النجف الأشرف، والذي للأسف منه انتق

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