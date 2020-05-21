حكومة كردستان تحدد أيام عطلة العيد

2020/05/21 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستانحددت حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، عطلة عيد الفطر.وذكر بيان مقتضب للاقليم ان "حكومة كردستان قررت ان تكون عطلة العيد 5 ايام، على ان تبدأ من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الخميس (21 ايار 2020)، بتسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة سجلت 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا هذا الي

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، الخميس (21 أيار 2020)، عن بشرى تخص رواتب المتعينين الجدد.

وقالت التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم تمويل رواتب المتعينين الجدد بعد عيد الفطر المبارك "، مبينة أنه

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل عبد الصاحب، الخميس (21 أيار 2020)، الجامعات كافة باستكمال إجراءات تحويل موظفي ومحاضري الاجر اليومي إلى عقود وزارية.

وذكر الموقع الخاص بالوزارة، أن "عبد الصاحب أكد بكتاب رسمي إل

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