2020/05/21 | 17:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يبعث وزير المالية للسعودية لبحث العلاقات والاوضاع الاقتصادية والاستثمار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 17:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبعث وزير المالية للسعودية لبحث العلاقات والاوضاع الاقتصادية والاستثمار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبعث وزير المالية للسعودية لبحث العلاقات والاوضاع الاقتصادية والاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).