2020/05/21 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).