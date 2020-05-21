المالية النيابية تتوقع مضي 2020 من دون موازنة وتدعو لوضع خطوط موازنة 2021

2020/05/21 | 18:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… توقعت اللجنة المالية النيابية، الخميس، انتهاء عام 2020 من دون موازنة، فيما دعت الحكومة الى وضع الخطوط العامة لموازنة 2021.وقال عضو اللجنة المالية حنين القدو لـ/المعلومة/ ان “اللجنة طالبت الحكومة بأرسال موازنة 2020 بعد العيد لغرض مناقشتها والتصويت عليها”.واضاف انه “في حال تأخرها بعد العيد سيمر 2020 من دون موازنة”، مبينا انه […]

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