الاتحاد الأوروبي يقدم 2.8 مليون دولار لإغاثة الأطفال العراقيين في مخيمات الطوارئ

2020/05/21 | 18:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت منظمت اليونسيف إن المساهمة التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي مؤخراً بقيمة 2.8 مليون دولار أميركي، “وفرّت الإغاثة لـ 90.000 شخصًا هش الحال – نصفهم من الأطفال- وذلك في مخيمات الطوارئ في السلمية، وحمام العليل، ومخيميّ النازحين جدعة 1 و5 في محافظة نينوى”.وااشرت المنظمة الدولية الى انه “لا يحصل إلا 39 في المائة من […]

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