اكتشاف ثقب أسود على بعد “خطوتين” من الأرض!

2020/05/21 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كتشف علماء الفلك ثقبا أسود على مقربة شديدة من الأرض، بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام التلسكوب.فهل يشكل هذا الثقب خطورة على كوكبنا؟ ويذكر أن نجمين ساطعين لفتا انتباه خبراء المرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، كانا يدوران حول شيء ما، اتضح فيما بعد أنه ثقب أسود.والمثير في الأمر أن […]

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