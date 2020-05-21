بث أغنية “بيلا تشاو” عبر مكبرات مساجد تركية في واقعة غريبة (فيديو)

2020/05/21 | 18:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت تسجيلات مصورة بث مساجد في ولاية #إزمير التركية أغنية #بيلا_تشاو الإيطالية الشهيرة، التي عادت إلى الأضواء لاستخدامها في مسلسل اسباني يُعرض حالياً على “نتفلكس”.وقال نشطاء من مجموعة “INT” الإخبارية إن «السلطات التركية فتحت…

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