وزير المالية يتوجه إلى السعودية مبعوثاً من الكاظمي

2020/05/21 | 18:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجّه وزير المالية علي علاوي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة العلاقات الثنائية.

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