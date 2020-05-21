عالية نصيف تتهم شركة أوراسكوم بممارسة النصب والاحتيال

2020/05/21 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف القضاء بإصدار مذكرات قبض بحق كل من يمثل شركة أوراسكوم المصرية في العراق وكل من تعامل معها من المسؤولين والموظفين الحكوميين العراقيين مهما كانت مناصبهم، مبينة أن هذه الشركة (التي اتفق معها الفاسدون في وزارة الكهرباء على تطوير محطة بيجي) تمارس النصب والاحتيال وعليها ثلاث دعاوى قضائية بسبب تهربها من دفع […]

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