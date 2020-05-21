الكاظمي يوفد وزير المالية الى السعودية نيابة عنه لبحث الاستثمار

2020/05/21 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أوفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزير المالية العراقي علي علاوي الى المملكة العربية السعودية مبعوثاً عنه.وذكر بيان مقتضب أطلعت عليه “يس عراق”، ان “وزير المالية علي علاوي سيتوجه الى المملكة العربية السعودية مبعوثاً من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار”، من دون مزيد […]

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