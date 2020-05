بعد “لا عرب من فضلك” العنصرية لا تتوقف في ألمانيا،،شاهد إعلان فولكسواكن “يهين البشرة السمراء”

2020/05/21 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تعرضت شركة فولكسواكن الالمانية لصناعة السيارات، لأنتقادات حادة بسبب اعلان على أحد سياراتها الجديدة، أنتقص من ذوي البشرة السمراء.VOLKSWAGEN racist ad.Again Germany.and again and again…I think Germany has many racist ads.Their mindset hasn't changed since 80 years ago…#derneuegolf#volkswagen#Germany#racizm#racist pic.twitter.com/Mpc1YkbXZA — Traveler (@travele60987144) May 21, 2020 وعاد جدل […]

