علاوي ينتقد دور منظمة الصحة العالمية ويدعو لتشكيل الوكالة العربية للصحة

2020/05/21 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتقد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة جائحة كورونا التي غزت العالم من حيث الاستعداد لوقف انتشارها او من حيث التنبؤ بالجائحة أو غيرها مع وجود ادلة واضحة على حصول هكذا احتمال، مؤكداً في الوقت ذاته “لا نستطيع وضع مستقبلنا ومستقبل اجيالنا بيد مؤسسات غير كفوءة”.وكشف علاوي ، اليوم […]

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