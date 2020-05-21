2020/05/21 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، يوم الخميس، إلقاء القبض على خمسة متهمين بإغتيال صحفي في احدى مناطق العاصمة.

وذكر بيان صادر عن المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة منها تمكنت من القاء القبض على العصابة الاجرامية المكونة من خمسة متهمين والذين قاموا باغتيال (نزار ذنون الطائي) المشرف العام لمؤسسة الرشيد الاعلامية في منطقة حي الجامعة".

وأوضح البيان أنه "بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا عن قيامهم باطلاق النار على المجني عليه كما اعترفوا عن جرائم اغتيال اخرى وجرائم تهديد وابتزاز ، وقد عرضت اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ - ١ - أ) من قانون العقوبات العراقي".

وكان نزار ذنون، وهو المشرف العام لقناة الرشيد، قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين، يوم الثلاثاء (12 شباط الماضي)، عند خروجه من منزله في حي الجامعة بغرب بغداد.

ويأتي هذا الحادث، في سياق هجمات متلاحقة تطال الصحفيين والناشطين في الحراك الشعبي منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الأربعاء (13 شباط الماضي) عن تشكيل فريق عمل مختص لملاحقة قتلة الصحفي نزار ذنون وتقديمهم للعدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مضي اشهر .. القبض على قتلة صحفي في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مضي اشهر .. القبض على قتلة صحفي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).