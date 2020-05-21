الكاظمي خلال ترؤسه اجتماع المحافظين : الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام

2020/05/21 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام، وهذه الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة ولديها أهداف واضحة ومحددة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث بين أن للحكومة مجموعة أهداف، في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلا في تأريخه، وإيجاد حلول صعبة لا تنعكس على المواطنين، وكذلك مواجهة الوضع الأمني وتزايد نشاط داعش حيث تم إحباط “غزوة” ارهابية كشفت عنها تصريحات القيادي قرداش الذي ألقي عليه القبض مؤخرا.

وأشار الى أن الهدف الآخر هو الوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة عادلة، الى جانب التحدي الصحي وجائحة كورونا، داعيا المحافظين الى العمل المشترك لمواجهة التحديات وتركيز الجهود على قطاعي الكهرباء والمياه والاستثمارات المجدية.

وأضاف، أنه مع منح الصلاحيات للمحافظات واستخدام الصلاحيات للمنافسة المشروعة في تقديم الخدمات للمحافظات التي عانت كثيرا جدا من الإهمال، مجددا دعوته الى بناء الثقة بين المتظاهرين والمحافظين والمسؤولين وإزالة أي توتر في سبيل تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين.

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