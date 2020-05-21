أمانة بغداد تعزو تلكؤ مشاريع الإكساء إلى نقص الأموال

2020/05/21 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت امانة بغداد، اليوم الخميس، أسباب تلكؤ مشاريع الإكساء في العاصمة إلى نقص الأموال فيما اكدت اكساء خمسين محلة في بغداد العام الماضي .

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