المالية النيابية تعلن موعد تمويل مستحقات المتعينين الجدد بالوزارات

2020/05/21 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، اليوم الخميس، موعد تمويل رواتب المتعينين الجدد في الوزارات، فيما اكدت ان ذلك سيتم بعد عيد الفطر المبارك.وقالت التميمي، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بعد متابعاتها التفصيلية واليومية واتصالاتها بوزارة المالية بدائرتي الموازنة والتمويل ولغاية نهاية دوام اليوم الخميس المصادف ٢٠٢٠/٥/٢١ قد تم […]

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