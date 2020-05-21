مدرب الزوراء: الغاء الدوري الممتاز سيسبب ضرراً للمنتخبات الوطنية

2020/05/21 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد مدرب نادي الزوراء باسم قاسم، أن الغاء منافسات الدوري العراقي الممتاز، سيسبب ضرراً كبيراً للمنتخبات الوطنية العراقية.وقال قاسم لـ /المعلومة/ إن “توقف منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، سيسبب ضرراً كبيراً للمنتخبات الوطنية لا سيما الوطني والأولمبي والشباب”.وأوضح أنه “في حال توقف الدوري فإن استعداد اسود الرافدين للبطولات المقبلة ستكون […]

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