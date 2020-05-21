هزّة أرضية تضرب مناطق في حماة وحلب

2020/05/21 | 18:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت هزّة أرضيّة متوسطة بقوّة 3,6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس شمال غرب مدينة حماة كما شملت مناطق بريف حلب الجنوبي الغربي.وقال «المركز الوطني للزلازل» التابع للحكومة السوريّة: « إنّ محطات الشبكة الوطنية…

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