الاستخبارات العسكرية تقبض على 3 إرهابيين بالموصل

2020/05/21 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على 3 إرهابيين في مدينة الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع لواء المشاة ٧٥، ألقت القبض على ثلاثة من الإرهابيين، جنوبي الموصل”.وأضاف البيان، ان “الارهابيين الثلاثة من المطلوبين للقضاء وفق […]

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