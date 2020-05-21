في البصرة.. مقالع “رمل” في قرى تاريخية والعثور على قطع أثرية مهملة في إحدى الشاحنات

2020/05/21 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفاد مصدر محلي من محافظة البصرة، اليوم الخميس، بالعثور على قطع أثرية في شاحنة تنقل “الرمل” وتبيعه لغرض البناء.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز” إنه “عن طريق الصدفة وخلال شرائنا حمولة رمل من مقلع في محافظة البصرة قضاء المدّينة، وجدنا قطع أثرية مغروسة في التراب ولا أحد يعلم بها، مبينا أنه […]

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