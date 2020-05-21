التميمي يوضح العقوبات القانونية ضد مرتكبي جرائم حرق المزارع

2020/05/21 | 18:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد الخبير القانوني علي التميمي ، اليوم الخميس ، ان قانون العقوبات العراقي يفرض السجن 15 عاما لمن يرتكب جريمة السرقة او الاختلاس المتمثل بفقدان او ضياع كمية من الحنطة ، موضحا ان عقوبة حرق المزارع تصل الى السجن لـ20 عاما.وذكر التميمي في توضيحه الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" ، انهه "اما ضياع أو فقدان كمية تصل إلى 752 طن من الحنطة فإن التكييف القانوني لهذا الفعل هو المادة 315 من قانون العقوبات العراقي وهوفعل الاختلاس والتي تصل عقوبتها الى 15 سنة ،وهنا من يفك طلاسم الادعاءات بالفقدان بسبب الطيور أو أنها سرقت او اسباب اخرى هي الجهة التحقيقية التي لها ان تطلع على كافة الاوليات ولها معرفة الوصولات وايضا الاستعانة بالشهود والخبراء". واضاف "أما حرق المزارع فهو ما تحدثت عنه المادة 342 من قانون العقوبات والتي أوصلت العقوبة إلى 20 سنة اذا أدى الحريق الى موت انسان ، وطبعا تكون العقوبة 15 سنة اذا كان الفاعل صاحب الزرع أو غيره دون أن يؤدي إلى موت احد".واوضح التميمي بأن "تكرار هذه الأفعال في كل عام وتناقض التكهنات توجب كشف الحقائق أمام الرأي العام وتفعيل الجهد الاستخباري للوصول إلى حقيقة الأمر..خصوصا ..ان هذه الجرائم تتعلق بالأمن الاقتصادي ويمكن أن تكون اعمال إرهابية منظمة ، تؤثر على المنظومة المجتمعية بالسلب".

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