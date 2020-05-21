آثار الزمن في صور جديدة للنجوم مع أنفسهم

2020/05/21 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..الزمن يمر بسرعة كبيرة ولا يمكن لنا ملاحظة هذا الفرق إلا من خلال صور تقارن مظهر المشاهير في الماضي ومظهرهم اليوم حيث نلاحظ علامات التقدم في السن والتغير الكبير في اختيار الأزياء وتسريحة الشعر.الصور التي تجمع بين شكل المشاهير في الماضي والحاضر من تصميم أرد جيلنك أحد أفضل الفنانين في مجال معالجة الصور وجمعها […]

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