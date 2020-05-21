“كورونا العراقي” يسجل رقماً قياسياً جديداً،،الازمة تشتد على المستشفيات!

2020/05/21 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 153 حالة إصابة بوباء كورونا في البلاد.وقال بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص (٦١٥١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٩٧٦٠)”.– سجلت في مختبرات وزارة […]

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