عدّاد كورونا يرتفع في العراق.. 153 إصابة في 8 محافظات وبغداد تتجاوز عتبة الـ100 حالة

2020/05/21 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.أدناه نص بيان وزارة الصحة: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٦١٥١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في […]

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