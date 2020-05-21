الكاظمي ووزير الطاقة الاميركي يؤكدان ضرورة التنسيق للحفاظ على استقرار سوق الطاقة

2020/05/21 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الطاقة الاميركي دان بروليت، الخميس (21 آيار 2020)، ضرورة التنسيق للحفاظ على استقرار سوق الطاقة.

وقالت المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان إن الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الطاقة الأمريكي، هنأه فيه على تولي رئاسة الحكومة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخصوصا في مجال الطاقة".

من جانبه شكر الكاظمي، وفقا للبيان، "وزير الطاقة الأمريكي على التهنئة"، وأكد على "أهمية التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لا سيما مع رغبة الحكومة في جذب الاستثمارات الأمريكية في مجال الطاقة، وتذليل المصاعب أمامها، خصوصا في مجال استثمار الغاز المصاحب".

كما أكد الطرفان على "الحاجة الى التنسيق بين المنتجين والمستهلكين عالميا من أجل الحفاظ على استقرار سوق الطاقة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية".

بغداد اليوم _ بغداد

نقاش رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، باتصال هاتفي مع نائب الرئيس الايراني اسحق جهانغيري، إعادة تفعيل عمل اللجنة الوزارية العراقية – الإيرانية المشتركة.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد

بغداد اليوم - متابعة

علق القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الخميس (21 آيار 2020)، على القاء القبض على القيادي في تنظيم داعش "طه قرداش" ،فيما كشف عن طبيعة علاقته مع خليفة داعش الجديد.

وقال الزاملي الذي تولى رئا

بغداد اليوم- بغداد

توجه وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الخميس، الى السعودية، لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ان "وزير المالية علي علاوي توجه الى الم

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