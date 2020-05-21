الصحة العراقية تسجل اعلى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا منذ دخول الوباء للعراق

2020/05/21 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتكون أعلى حصيلة مسجلة في يوم واحد منذ بدء تسجيل الإصابات بالمرض في البلاد، متخطية بذلك حاجز الـ150 إصابة التي سجلت يوم الأحد الماضي.

وذكرت وزارة الصحة في بيان الموقف الوبائي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "6151 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 169760".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (153) إصابة في العراق، وزعت في مناطق بغداد/ الرصافة: 68، بغداد/ الكرخ: 24، مدينة الطب: 21".

وتابع، أن "محافظة البصرة سجلت اليوم 15 إصابة جديدة، النجف: 3، السليمانية: 3، اربيل : 8، ديالى: 9، ميسان: 1، واسط: 1".

واشار البيان إلى أن حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت "45 حالة وزعت على مناطق بغداد/ الرصافة: 2، بغداد / الكرخ: 12، البصرة: 13، اربيل : 2، بابل: 1، ذي قار: 2، المثنى: 13"، مع تسجيل "6 وفيات بسبب الفيروس، 3 حالات في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب، حالة في ذي قار، حالة في المثنى".

وبحسب بيان الموقف الوبائي لليوم الخميس، بلغ مجموع الاصابات المسجلة في البلاد "3877 ومجموع حالات الشفاء 2483، والراقدين في المستشفيات 1254، مجموع الوفيات 140".

بغداد اليوم- كردستان

حددت حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، عطلة عيد الفطر.

وذكر بيان مقتضب للاقليم ان "حكومة كردستان قررت ان تكون عطلة العيد 5 ايام، على ان تبدأ من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الخميس (21 ايار 2020)، بتسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة سجلت 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا هذا الي

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، الخميس (21 أيار 2020)، عن بشرى تخص رواتب المتعينين الجدد.

وقالت التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "سيتم تمويل رواتب المتعينين الجدد بعد عيد الفطر المبارك "، مبينة أنه

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