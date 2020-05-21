القضاء الأمريكي يسمح باستعادة جهاز تلغراف سفينة “تايتانيك”

2020/05/21 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سمح القضاء الأمريكي، بمهمة تهدف إلى استعادة جهاز التلغراف، الذي أرسلت منه نداءات الاستغاثة خلال حادث غرق السفينة الشهيرة “تايتانيك” مع إمكانية قص حطامها للمرة الأولى.ووافقت قاضية فدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية على طلب من شركة “أر أم أس تايتانيك”، التي تريد ان تنتشل خلال الصيف جهاز التلغراف.ورأت القاضية ريبيكا بيتش سميث أن […]

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