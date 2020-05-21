ديالى تسجل 9 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا.. جميهم من منطقة واحدة

2020/05/21 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… أفاد مصدر حكومي في ديالى، الخميس، بتسجيل 9 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا داخل المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان “كوادر صحة ديالى سجلت 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا جميعهم من الملاسمين لحالة اصابة سابقة من اهالي احدى مناطق بعقوبة”.واضاف المصدر، ان “حالات الاصابة الجديدة رفعت الاجمالي التراكمي للاصابات في ديالى […]

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