-الجزائر الجديدة- في بداية التحولات الداخلية والإقليمية: رهانات التموقع السياسيّ، وحتميّة ترحيل المشكلات العالقة - عصام بن الشيخ

2020/05/21 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_بن_الشيخ "الجزائر الجديدة" في بداية التحولات الداخلية والإقليمية: رهانات التموقع السياسيّ، وحتميّة ترحيل المشكلات العالقةد/ عصام بن الشيخ – الجزائر- 21/05/2020**************************************************** تزداد سرعة التحولات الداخلية والخارجية المحيطة بالدولة الجزائرية بطريقة لافتة بحر الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، فلقد قتل "وباء اليأس كوفيد-19" زخم الحراك في الميادين وتركه ملت ......





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